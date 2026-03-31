    AYNA: Bayram günlərində 200 mindən çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    • 31 mart, 2026
    • 14:03
    AYNA: Bayram günlərində 200 mindən çox sərnişin daşınıb

    Ramazan və Novruz bayramı günlərində rekord sayda – 200 000-dən çox sərnişin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün avtovağzal və avtostansiyalar bayram günlərində əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün 19-30 mart tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərib.

    Gücləndirilmiş rejimin 12 günü ərzində Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən 3 157 reys həyata keçirilib, 84 135 sərnişin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb.

    Adi günlərlə müqayisədə sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün əlavə olaraq 450-dən çox reys həyata keçirilib.

    Bayram günlərində bölgələrə üz tutan vətəndaşların əks istiqamətə rahat gəlişini təmin etmək üçün region avtovağzallarında müvafiq şərait yaradılıb. 19-30 mart tarixlərində bölgə avtovağzallarından müxtəlif istiqamətlərə, o cümlədən paytaxta 18 000 reyslə 116 000-ə yaxın sərnişin daşınıb.

    Biletlər avtovağzallarn kassalarından, eləcə də biletim.az portalı vasitəsilə onlayn qaydada sərnişinlərə təqdim edilib.

    Qeyd edək ki, 19-21 mart tarixlərində sərnişinlərin 60 %-i biletlərini onlayn qaydada "biletim.az" portalından əldə edib. Digər günlərdə bu göstərici 35-40 % təşkil edib. Bu da növbəti rekord göstəricidir.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Ramazan Bayramı Novruz Bayramı Bakı Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Media
    14:59

    İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilib

    Digər ölkələr
    14:58

    Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişib

    Biznes
    14:55

    Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    Hadisə
    14:53

    Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:53

    NATO ölkələrinin XİN başçılarının növbəti görüşü İsveçdə keçiriləcək

    Region
    14:48

    Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçirib

    Digər ölkələr
    14:44

    Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

    Xarici siyasət
    14:42

    Azərbaycanın yollarında yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti