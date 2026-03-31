    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    • 31 mart, 2026
    • 13:22
    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Daşkəsən rayonunun Qabaqtəpə kəndində zorakılıq iddiası üzrə istintaq davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, sözügedən kənddə ötən ilin iyul ayında 1961-ci il təvəllüdlü qadına qarşı 2000-ci il təvəllüdlü şəxs tərəfindən zorakılıq iddiası üzrə Daşkəsən rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb.

    Hadisə yerinə baxış keçirilməklə iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar götürülüb, zəruri şəxslərin dairəsi müəyyən edilərək izahatları alınıb, habelə iş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin edilərək rəylər əldə olunub.

    Toplanmış material üzrə Cinayət Məcəlləsinin 149.1-ci (zorlama) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Hazırda iş üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.

    Baş Prokurorluq Daşkəsən zorakılıq Cinayət işi

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:56

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti