    Происшествия
    • 31 марта, 2026
    • 13:41
    Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

    Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала публикации в соцсетях о ходе расследования дела о сексуальном насилии над 65-летней женщиной в Дашкесане.

    Как сообщает Report, в ответ на запрос в ведомстве подтвердили, что уголовное дело возбуждено в прокуратуре Дашкесанского района и в настоящее время расследование продолжается.

    В Генпрокуратуре уточнили, что инцидент произошел в июле прошлого года в селе Габагтепе. Согласно материалам дела, в совершении преступления обвиняется мужчина 2000 года рождения, а потерпевшей является местная жительница 1961 года рождения.

    По данным следствия, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, определен круг причастных лиц и получены их объяснения. Также назначены и проведены необходимые экспертизы.

    По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 149.1 Уголовного кодекса Азербайджана ("изнасилование").

    Генеральная прокуратура Азербайджана Дашкесанский район изнасилование Уголовное дело
