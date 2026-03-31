Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала публикации в соцсетях о ходе расследования дела о сексуальном насилии над 65-летней женщиной в Дашкесане.

Как сообщает Report, в ответ на запрос в ведомстве подтвердили, что уголовное дело возбуждено в прокуратуре Дашкесанского района и в настоящее время расследование продолжается.

В Генпрокуратуре уточнили, что инцидент произошел в июле прошлого года в селе Габагтепе. Согласно материалам дела, в совершении преступления обвиняется мужчина 2000 года рождения, а потерпевшей является местная жительница 1961 года рождения.

По данным следствия, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, определен круг причастных лиц и получены их объяснения. Также назначены и проведены необходимые экспертизы.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 149.1 Уголовного кодекса Азербайджана ("изнасилование").