Число погибших при крушении траулера у берегов Камчатки достигло 43 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 63 живых и 43 погибших подняты из воды на месте крушения БАТМ "Дальний Восток" у берегов Камчатки. Поиски еще 26 членов экипажа продолжаются. Об этом ТАСС сообщил дежурный морского спасательно-кооринационного подцентра Росморречфлота.

"Всего на борт судов, участвующих в спасательной операции, подняты 106 человек, из них 43 тела погибших и 63 выживших", - сообщил собеседник агентства.

Всего на судне было 132 человека. Таким образом, без вести пропавшими пока остаются 26 членов экипажа БАТМ "Дальний Восток".

Их поиск ведут уже 26 судов различного типа, находящихся в районе зоны бедствия на промысле.

Ранее ТАСС сообщал, что 78 членов команды судна - граждане России, 54 человека - иностранцы, граждане государств: Мьянма, Украина, Литва, Вануату.

Вероятная причина трагедии - столкновение судна с дрейфующим льдом. Возбуждено уголовное дело

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Охотском море затонул российский траулер "Дальний Восток", передает "Интерфакс" со ссылкой на главу морского координационно-спасательного подцентра ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский" Артура Реца.

В результате катастрофы погибли восемь человек. Еще 25 человек удалось спасти, они находятся на спасплотах. Помощь экипажу оказывают с 11 промысловых судов, оказавшихся в районе бедствия, отмечает Report.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" приписан к порту Невельск, его собственником является компания "Магеллан". Экипаж судна состоит из 132 человек.