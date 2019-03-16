В Огузском районе автомобиль сбил пешехода.

Как передает северно-западное бюро Report, инцидент произошел в вечернее время на территории села Хачмаз.

Ханлар Зарбалиев, на автомобиле марки VAZ- 21015 сбил переходившую дорогу жительницу Мингячевира Хайят Гюльмамедову 1951 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена на машине «Скорой помощи» в Центральную Больницу Шекинского района.

По информации регионального корреспондента Report, 68-летней Гюльмамедовой был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Она помещена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.

В связи с фактом ведется расследование.