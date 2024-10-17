В Огузе задержан мужчина, подозреваемый в продаже наркотических средств

В Огузском районе в ходе проведенной сотрудниками полиции операции задержан Сулейман Дадашлы, занимавшийся продажей наркотических средств.

В Огузском районе в ходе проведенной сотрудниками полиции операции задержан Сулейман Дадашлы, занимавшийся продажей наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, у ранее судимого за аналогичное деяние С.Дадашлы обнаружено около 1 кг героина.

Задержанный признался, что приобрел наркотики в целях сбыта у лица, личность которого устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении С.Дадашлы избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.