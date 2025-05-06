В Огузе скончался водитель, пострадавший в ДТП несколько дней назад

В Огузе скончался водитель, пострадавший в ДТП несколько дней назад

Водитель, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько дней назад в Огузском районе, скончался.

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Водитель, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько дней назад в Огузском районе, скончался. Как сообщает северо-западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, 28-летний Кянан Рахман оглу Азизов умер в Шекинской районной центральной больнице, где проходил лечение. Напомним, что происшествие произошло 3 мая на участке автодороги Огуз–Баян, проходящем через село Баян. Автомобиль марки Toyota Prius выехал за пределы проезжей части и врезался в препятствие. В результате столкновения пассажир — 24-летний житель Огузского района Урфан Намиг оглу Меджидов — погиб на месте. Водитель, Кенан Азизов, получил тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован в Огузскую районную больницу. По факту происшествия ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал