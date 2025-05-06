В Огузе скончался водитель, пострадавший в ДТП несколько дней назад

Водитель, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько дней назад в Огузском районе, скончался.
Как сообщает северо-западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, 28-летний Кянан Рахман оглу Азизов умер в Шекинской районной центральной больнице, где проходил лечение.
Напомним, что происшествие произошло 3 мая на участке автодороги Огуз–Баян, проходящем через село Баян. Автомобиль марки Toyota Prius выехал за пределы проезжей части и врезался в препятствие. В результате столкновения пассажир — 24-летний житель Огузского района Урфан Намиг оглу Меджидов — погиб на месте. Водитель, Кенан Азизов, получил тяжелые травмы.
Пострадавший был госпитализирован в Огузскую районную больницу.
По факту происшествия ведется расследование.