В Огузе сель размыл дороги

Проливные дожди и вышедший из берегов рукав реки Галачай привели к размытию дорог в селе Деймедере, нанесли серьезный ущерб дворовым участкам

Проливные дожди и разлив реки Галачай вызвали ряд проблем в Огузском районе.

Как передает северо-западное бюро Report, проливные дожди и вышедший из берегов рукав реки Галачай привели к размытию дорог в селе Деймедере, нанесли серьезный ущерб дворовым участкам.

В частности, в северной части села фруктовые и овощные сады оказались затоплены и покрыты глубоким слоем ила.

Представители исполнительной власти села Падар проинформировали о произошедшем соответствующие органы. На территорию сразу же прибыла техника и живая сила управления ирригационных систем, и начались работы по очистке.

В настоящее время ведутся работы по предотвращению угрозы селя в Галачае.