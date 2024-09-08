В Огузе скончался один из пострадавших при столкновении двух автомобилей

В Огузском районе скончался один из пострадавших в ДТП на трассе Огуз-Баян.
Об этом северо-западному бюро
В результате столкновения двух автомобилей 37-летний водитель VAZ-2107 Эюб Эюбов скончался от полученных травм в больнице. Водитель Mercedes Туран Лятифов и три его пассажира получили различные травмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Огузском районе на трассе Огуз-Баян произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Об этом северо-западному бюро
"Восьмого сентября около трех часов дня в селе Баян Огузского района автомобиль марки VAZ-2107, которым управлял Эюб Эюбов, столкнулся с автомобилем марки Mercedes, которым управлял Туран Лятифов. В результате инцидента пострадали оба водителя, а также пассажиры второго транспортного средства", - говорится в сообщении.
Пострадавшие сначала были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу, а затем перевезены в Шекинскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.