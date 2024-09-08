В Огузе скончался один из пострадавших при столкновении двух автомобилей

В Огузском районе на трассе Огуз-Баян произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В Огузском районе скончался один из пострадавших в ДТП на трассе Огуз-Баян.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате столкновения двух автомобилей 37-летний водитель VAZ-2107 Эюб Эюбов скончался от полученных травм в больнице. Водитель Mercedes Туран Лятифов и три его пассажира получили различные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

18:05

В Огузском районе на трассе Огуз-Баян произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.



Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

"Восьмого сентября около трех часов дня в селе Баян Огузского района автомобиль марки VAZ-2107, которым управлял Эюб Эюбов, столкнулся с автомобилем марки Mercedes, которым управлял Туран Лятифов. В результате инцидента пострадали оба водителя, а также пассажиры второго транспортного средства", - говорится в сообщении.

Пострадавшие сначала были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу, а затем перевезены в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.