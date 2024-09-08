О нас

В Огузе скончался один из пострадавших при столкновении двух автомобилей

В Огузе скончался один из пострадавших при столкновении двух автомобилей В Огузском районе на трассе Огуз-Баян произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Происшествия
8 сентября 2024 г. 18:19
В Огузе скончался один из пострадавших при столкновении двух автомобилей

В Огузском районе скончался один из пострадавших в ДТП на трассе Огуз-Баян.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате столкновения двух автомобилей 37-летний водитель VAZ-2107 Эюб Эюбов скончался от полученных травм в больнице. Водитель Mercedes Туран Лятифов и три его пассажира получили различные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

18:05

В Огузском районе на трассе Огуз-Баян произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

"Восьмого сентября около трех часов дня в селе Баян Огузского района автомобиль марки VAZ-2107, которым управлял Эюб Эюбов, столкнулся с автомобилем марки Mercedes, которым управлял Туран Лятифов. В результате инцидента пострадали оба водителя, а также пассажиры второго транспортного средства", - говорится в сообщении.

Пострадавшие сначала были госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу, а затем перевезены в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi