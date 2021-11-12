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В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть погибший и раненый

В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть погибший и раненый В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
12 ноября 2021 г. 08:36
В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть погибший и раненый

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован утром на трассе Огуз-Шеки.

Так, житель села Фильфилли, водитель автомобиля марки "Mercedes" Шамхал Сардар оглы Сеидалиев, 1995 года рождения потерял управление над ним, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево.

От полученных ран водитель скончался на месте ДТП. Его пассажир, житель села Емишанлы Ибрагим Низами оглы Сафаров, 1998 года рождения доставлен в Огузскую центральную больницу с различными травмами.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

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