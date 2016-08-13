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    ​В Огузе 28-летний парень упал со скалы, его поиски продолжаются

    Трагедия произошла сегодня днем на территории районного села Фильфилли

    Огуз. 13 августа. REPORT.AZ/ В Огузе молодой парень упал со скалы.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, трагедия произошла сегодня днем на территории районного села Фильфилли.

    На скалистой местности Кавказских гор недалеко от указанного села местный житель Сархан Сардар оглу Сеидалиев 1988 г.р. упал со скалы.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов Огузского района и спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Поиски 28-летнего молодого человека продолжаются. 

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