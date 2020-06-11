В одном из сел Шеки был замечен бурый медведь - ВИДЕО

Появившийся в одном из шекинских сел медведь, вызвал страх у местных жителей.

Как сообщает северо-западное бюро Report, хищника видели в селе Баш-Лайысги.

Один из жителей села за рулем своего автомобиля заметил бурого медведя.

Водитель заснял видео бегущего медведя в направлении села. По его словам, после 150-200 метров, медведь исчез.

Жители отмечают, что в последние дни в этом районе видели несколько медведей.

Напомним, что 31 мая около 4 часов ночи в центре города Шеки заметили бродившего медведя.