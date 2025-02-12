В одном из районов Баку с начала года изъято 25 кг героина и марихуаны

17:23

Сотрудники Ясамальского районного управления полиции с начала 2025 года в ходе проведенных операций выявили около 60 фактов, связанных с незаконным оборотом и продажей наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что в ходе последних таких операций у Натаван Бахшиевой, Джейхуна Махмудова, Турала Наджафзаде и Гюляли Сагиева было обнаружено 18 кг героина, а также марихуана, обогащенная психотропными веществами.

В целом с начала года сотрудниками управления в ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 25 килограммов наркотических средств и психотропных веществ различного свойства.

По фактам ведется расследование.

"Продолжаются мероприятия по установлению личности и привлечению к уголовной ответственности других членов наркосети, в которую входили задержанные лица", - отмечает МВД.