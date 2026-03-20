    В одном из районов Баку произошел обвал канализации, дома затопило

    • 20 марта, 2026
    • 12:22
    В Баку в Хатаинском районе произошел обвал канализационного коллектора, несколько домов затопило водой.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на улице Зейтун, где в результате обрушения коллектора затопило подвалы жилых домов и придомовые участки.

    Для ликвидации последствий на место происшествия направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

    В настоящее время ведутся работы по откачке воды, а также принимаются необходимые меры безопасности.

    Хатаинский район Баку Обвал канализационного коллектора
    Xətaidə kanalizasiya kollektoru çöküb, evləri su basıb
    В одном из районов Баку произошел обвал канализации, дома затопило

