В одном из районов Баку произошел обвал канализации, дома затопило

В Баку в Хатаинском районе произошел обвал канализационного коллектора, несколько домов затопило водой.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на улице Зейтун, где в результате обрушения коллектора затопило подвалы жилых домов и придомовые участки.

Для ликвидации последствий на место происшествия направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по откачке воды, а также принимаются необходимые меры безопасности.