В одном из районов Баку произошел обвал канализации, дома затопило
Происшествия
- 20 марта, 2026
- 12:22
В Баку в Хатаинском районе произошел обвал канализационного коллектора, несколько домов затопило водой.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на улице Зейтун, где в результате обрушения коллектора затопило подвалы жилых домов и придомовые участки.
Для ликвидации последствий на место происшествия направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время ведутся работы по откачке воды, а также принимаются необходимые меры безопасности.
