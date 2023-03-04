Один человек погиб при стрельбе в одном из маркетов Баку

В одном из супермаркетов Баку произошла стрельба

Один человек погиб в результате вооруженного инцидента в одном из супермаркетов, расположенных в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Report в МВД, погибший Х.Руфат Рахиб оглы не являлся сотрудником полиции.

12:57

В одном из супермаркетов Баку произошла стрельба.

По информации Report, на находившуюся у входа в маркет инкассаторскую машину совершено нападение.

Информация о наличии погибших и раненых в результате инцидента уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.