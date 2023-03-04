Один человек погиб при стрельбе в одном из маркетов Баку

Один человек погиб в результате вооруженного инцидента в одном из супермаркетов, расположенных в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили Report в МВД, погибший Х.Руфат Рахиб оглы не являлся сотрудником полиции.
12:57
В одном из супермаркетов Баку произошла стрельба.
По информации Report, на находившуюся у входа в маркет инкассаторскую машину совершено нападение.
Информация о наличии погибших и раненых в результате инцидента уточняется.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.