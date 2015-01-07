Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В одном из кафе Баку произошла поножовщина. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. Ночью 6 января в одном из кафе, расположенном в поселке Бинагади, в результате ссоры, было нанесено тяжелое ножевое ранение жителю Баку Рагиму Гасанову.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4 отделения управления полиции Бинагадинского района, задержан подозреваемый в совершении данного преступления, житель Кюрдамирского района Ульвин Сафаров, 1992 года рождения.

По факту ведется следствие.