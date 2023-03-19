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В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов

В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов Из депозитной комнаты ОАО BTB Bank похищены принадлежащие клиентам банка 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов США.
Происшествия
19 марта 2023 г. 11:57
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов

Из депозитной комнаты ОАО BTB Bank похищены принадлежащие клиентам банка 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов США.

По полученной Report информации, инцидент произошел 17 марта в офисе, расположенном по адресу улица Ю.Сафарова, 21 в Хатаинском районе Баку.

В хищении денег клиентов из депозитной комнаты подозреваются Гринкевич Сергей Олегович 1990 года рождения и Бабаев Алексей Рамизович 1976 года рождения.

По факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (кража, совершенная с причинением крупного ущерба) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda müştərilərin banka qoyduğu 316 min manat və 32 min dollar depoziti oğurlanıb - EKSKLÜZİV

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