В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов

Из депозитной комнаты ОАО BTB Bank похищены принадлежащие клиентам банка 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов США.

Из депозитной комнаты ОАО BTB Bank похищены принадлежащие клиентам банка 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов США.

По полученной Report информации, инцидент произошел 17 марта в офисе, расположенном по адресу улица Ю.Сафарова, 21 в Хатаинском районе Баку.

В хищении денег клиентов из депозитной комнаты подозреваются Гринкевич Сергей Олегович 1990 года рождения и Бабаев Алексей Рамизович 1976 года рождения.

По факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (кража, совершенная с причинением крупного ущерба) УК АР.