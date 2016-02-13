В одном из банков Баку была совершена попытка кражи

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, пытавшийся ограбить один из банков.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), 11 февраля примерно в 23:00 в Главное охранное управление поступил сигнал тревоги из ОАО Dеmir Bank, расположенного на улице Ш.Мамедовой Бинагадинского района. На место происшествия немедленно приехали сотрудники охранного управления Бинагадинского района, которые задержали жителя Баку Эльхана Мясимова, попытавшегося ограбить банк, и передали его в 5-е отделение полиции.

По факту ведется расследование.