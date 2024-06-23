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В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие

В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие.
Происшествия
23 июня 2024 г. 19:07
В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие

В одной из жилых многоэтажек в Баку оборвался трос лифта, есть пострадавшие.

В ответ на запрос Report, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 23 июня в 16:06 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с обрывом троса лифта в одном из зданий, расположенных по адресу: Баку, Наримановский район, улица Ага Нейматуллы, 79.

На место происшествия незамедлительно была направлена бригада врачей скорой медицинской помощи. В результате инцидента пять человек (женщины) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binalarının birində liftin trosu qırılıb, xəsarət alanlar var

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