Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В одной из столичных больниц во время родов скончался младенец.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован в родильном отделении Объединенной городской больницы №26 в поселке Мардакян Хазарского района.
По словам бабушки младенца Рафиги Асадовой 1960 г.р., 10 января ее невестка Самайя Алиева 1990 г.р. была помещена в родильное отделение Объединенной городской больницы №26. Во время родов малыш скончался. Причину смерти ребенка Р.Асадова связывает с халатностью врачей.
Как сообщили Report из больницы, рабочее время врачей родительного отделения завершилось.
В связи со случавшимся Р.Асадова обратилась в Хазарское РУП. По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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