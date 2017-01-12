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    В одной из столичных больниц во время родов скончался младенец

    По факту ведется расследование

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В одной из столичных больниц во время родов скончался младенец.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в родильном отделении Объединенной городской больницы №26 в поселке Мардакян Хазарского района.

    По словам бабушки младенца Рафиги Асадовой 1960 г.р., 10 января ее невестка Самайя Алиева 1990 г.р. была помещена в родильное отделение Объединенной городской больницы №26. Во время родов малыш скончался. Причину смерти ребенка Р.Асадова связывает с халатностью врачей.

    Как сообщили Report из больницы, рабочее время врачей родительного отделения завершилось.

    В связи со случавшимся Р.Асадова обратилась в Хазарское РУП. По факту ведется расследование. 

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