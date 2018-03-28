В одной из школ в Баку произошла драка, один из учащихся получил ножевое ранение

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района столицы произошла драка, в результате которого зарезали одного человека.

Как передает Report, инцидент произошел в дневные часы вчерашнего дня в средней школе № 272 имени Эльчина Джалилова.

Два учащихся школы вступили в рукопашный бой. Во время драки Мамедов Али Гюндуз оглы получил ножевые ранения в области лица.

Раненый был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

По сведениям, полученным из Низаминского РУП, виновник происшествия задержан.