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    В одной из школ в Баку произошла драка, один из учащихся получил ножевое ранение

    Инцидент произошел в 272-ой средней школе имени Эльчина Джалилова

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района столицы произошла драка, в результате которого зарезали одного человека.

    Как передает Report, инцидент произошел в дневные часы вчерашнего дня в средней школе № 272  имени Эльчина Джалилова.

    Два учащихся школы вступили в рукопашный бой. Во время драки Мамедов Али Гюндуз оглы получил ножевые ранения в области лица.

    Раненый был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

    По сведениям, полученным из Низаминского РУП, виновник происшествия задержан.

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