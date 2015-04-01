​В одной из школ Баку произошел пожар

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе города Баку на территории средней школы министерства образования сгорели 20 кв. м сгораемых конструкций крыши котельной общей площадью 50 кв. м и бытовые отходы вокруг котельной на территории 5 кв. м. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), распространение огня на остальную часть котельной и смежные строения было пресечено. Пожар потушен в 06:47 пожарной бригадой.