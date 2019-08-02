В Одессе водитель влетел в палатку с арбузами, погиб гражданин Азербайджана

На трассе Одесса-Киев под колесами автомобиля, водитель которого не справился с управлением, погибли женщина и мужчина.

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

В полиции сообщили, что под колесами Mercedes погибла женщина, жительница Винницы и мужчина, гражданин Азербайджана.

"От полученных травм женщина с мужчиной погибли мгновенно. Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Авария произошла в результате того, что водитель из Одессы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, оказался на обочине, где пострадавший торговал арбузами.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий", - добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.