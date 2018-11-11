В общежитии для вынужденных переселенцев в Гяндже обнаружен труп мужчины

Гянджа. 11 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Гюлюстан города Гянджа обнаружен труп мужчины в возрасте 46 лет.

Как сообщает западное бюро Report, житель, проживающий в общежитии для вынужденных переселенцев из Кяльбаджарского района сообщил соответствующим органам о неприятном запахе из квартиры своего соседа.

Сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр квартиры и обнаружен труп проживающего в этой квартире жителя Кяльбаджарского района Ахмедова Этибара Хагверди оглы (1972). По предварительной версии, Э.Ахмедов умер несколько дней назад своей смертью.

Труп мужчины отправлен на медэкспертизу, точная причина смерти будет известна после расследования.

По факту ведется расследование.

Ранее в Гяндже повесилась 58-летняя женщина.