Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7, которое на сайте мониторинговой службы Geonet классифицируется как "сильное".

Эпицентр сейсмособытия зарегистрирован в 35 км от деревни Сан-Арно, которая находится рядом с озером Ротойти, передает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

Землетрясение почувствовали даже в столице страны, городе Веллингтон, хотя он находится более чем в 170 км от эпицентра толчков.

Жители страны размещают в твиттере сообщения под хэштегом #eqnz (earthquake New-Zealand).