В Новханы утонули подросток и мужчина, пытавшийся его спасти

Два человека утонули в Каспийском море на территории Абшеронского района.
Как сообщает региональное бюро Report, два 16-летних подростка столкнулись с угрозой утопления во время плавания в море.
Один из них с трудом сумел выбраться из воды, а другой начал тонуть. На помощь ему бросился мужчина.
В результате 16-летний Али Джаббаров (2009 года рождения), и человек, пытавшийся его спасти, утонули.
Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступило сообщение о двух утонувших в районе поселка Новханы Абшеронского района.
На место происшествия направлены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за малыми судами и спасению на водах МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.