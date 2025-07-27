В Новханы утонули подросток и мужчина, пытавшийся его спасти

Два человека утонули в Каспийском море на территории Абшеронского района.

Два человека утонули в Каспийском море на территории Абшеронского района.

Как сообщает региональное бюро Report, два 16-летних подростка столкнулись с угрозой утопления во время плавания в море.

Один из них с трудом сумел выбраться из воды, а другой начал тонуть. На помощь ему бросился мужчина.

В результате 16-летний Али Джаббаров (2009 года рождения), и человек, пытавшийся его спасти, утонули.

Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступило сообщение о двух утонувших в районе поселка Новханы Абшеронского района.

На место происшествия направлены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за малыми судами и спасению на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.