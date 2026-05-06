Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность молодого человека, погибшего в результате нападения с ножом в поселке Новханы Абшеронского района.

Как сообщает местное бюро Report, погибшим оказался Мохрамов Исраил Мустафа оглу (2007 года рождения).

18:16

В поселке Новханы Абшеронского района совершено убийство мужчины.

Как сообщает местное бюро Report, он погиб в результате ножевого ранения в жилом массиве "Новханы баглары".

Отмечается, что в результате оперативных мероприятий полиция задержала и передала следственным органам подозреваемого в совершении преступления М.Мамедзаде (2004 года рождения).