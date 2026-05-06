Novxanıda bıçaqlanaraq öldürülən gəncin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
Hadisə
- 06 may, 2026
- 18:21
Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsində Moxramov İsrail Mustafa oğlu bıçaqlanaraq öldürülüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, öldürülən şəxs 2007-ci il təvəllüdlü gənc imiş.
Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsində şəxsiyyəti hələ dəqiqləşdirilməyən gənc oğlan bıçaqlanaraq öldürülüb, şübhəli şəxs saxlanılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə "Novxanı bağları"nın "Atçılıq" kimi tanınan hissəsində qeydə alınıb.
Qeyd olunub ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2004-cü il təvəllüdlü M.Məmmədzadə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
