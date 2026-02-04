В Баку задержана несовершеннолетняя по подозрению в убийстве отца

В Баку задержана несовершеннолетняя девушка, подозреваемая в убийстве своего отца.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что 2 февраля в одной из квартир Низаминского района несовершеннолетняя дочь Руфата Гашимова (1977 г.р.) нанесла ему телесные повреждения.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, однако спустя сутки скончался от полученных травм.

Предположительно, девушка ударила отца ножом из-за избиения им матери.

Подозреваемая задержана, прокуратурой Низаминского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.