Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Баку задержана несовершеннолетняя по подозрению в убийстве отца

    Происшествия
    • 04 февраля, 2026
    • 15:48
    В Баку задержана несовершеннолетняя по подозрению в убийстве отца

    В Баку задержана несовершеннолетняя девушка, подозреваемая в убийстве своего отца.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что 2 февраля в одной из квартир Низаминского района несовершеннолетняя дочь Руфата Гашимова (1977 г.р.) нанесла ему телесные повреждения.

    Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, однако спустя сутки скончался от полученных травм.

    Предположительно, девушка ударила отца ножом из-за избиения им матери.

    Подозреваемая задержана, прокуратурой Низаминского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

    убийство Низаминский район
    Bakıda atasını öldürməkdə təqsirləndirilən yeniyetmə qız tutulub
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей