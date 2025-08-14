В нескольких селах Газаха горят леса

19:19 В нескольких селах Газаха начался пожар в лесных массивах.

Пожар начался на открытой территории в селах Бала Джафарли и Ханлыклар Газахского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"По "горячей линии 112" поступила информация о пожаре на открытой территории в селах Бала Джафарли и Ханлыклар Газахского района. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и вертолеты авиационного подразделения", - говорится в сообщении.

Благодаря принятым мерам пожар в селе Бала Джафарли удалось потушить, не дав ему распространиться на большую площадь. В результате огонь охватил около 50 га сухой травы и кустарника, при этом близлежащие строения и лесная зона были защищены.

Борьба с пожаром в направлении села Ханлыглар продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена.

В тоже время западное бюро Report сообщило, что пожар, начавшийся на территории села Джафарли, перекинулся на село Ханлыглар, а затем охватил лесные и открытые территории в селах Бала Джафарли, Бархударлы, Софулу.

Отметим, что территория находится на границе с Арменией.