В нескольких селах Газаха горят леса

В нескольких селах Газаха начался пожар в лесных массивах.
Происшествия
14 августа 2025 г. 19:40
Пожар начался на открытой территории в селах Бала Джафарли и Ханлыклар Газахского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"По "горячей линии 112" поступила информация о пожаре на открытой территории в селах Бала Джафарли и Ханлыклар Газахского района. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и вертолеты авиационного подразделения", - говорится в сообщении.

Благодаря принятым мерам пожар в селе Бала Джафарли удалось потушить, не дав ему распространиться на большую площадь. В результате огонь охватил около 50 га сухой травы и кустарника, при этом близлежащие строения и лесная зона были защищены.

Борьба с пожаром в направлении села Ханлыглар продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена.

В тоже время западное бюро Report сообщило, что пожар, начавшийся на территории села Джафарли, перекинулся на село Ханлыглар, а затем охватил лесные и открытые территории в селах Бала Джафарли, Бархударлы, Софулу.

Отметим, что территория находится на границе с Арменией.

Версия на азербайджанском языке ВидеоFHN Qazaxda açıq ərazidəki yanğınla bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB 

