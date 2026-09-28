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    Axios: Трамп готов смягчить санкции против Ирана

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 20:37
    Axios: Трамп готов смягчить санкции против Ирана

    Президент США Дональд Трамп готов смягчить санкции против Ирана.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на американского чиновника сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.

    "Президент Трамп готов предоставить Ирану смягчение санкций и разблокировать замороженные средства в обмен на конкретный прогресс в ядерной сфере", - говорится в сообщении.

    Ранее Трамп отверг предложенный Ираном план по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. По его словам, Тегеран хотел заключить соглашение, предусматривающее немедленную разблокировку пролива. Президент США назвал такое соглашение неприемлемым. Он также вновь заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием.

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    "Axios": Tramp İrana qarşı sanksiyaları yumşaltmağa hazırdır
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