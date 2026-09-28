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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Состоялась жеребьевка международной "Мингячевирской регаты - 2026"

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2026
    • 19:45
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026

    Жеребьевка международной "Мингячевирской регаты - 2026" определила порядок выступлений спортсменов.

    Как сообщили Report в Федерации водных видов спорта Азербайджана, первые заезды пройдут 29 сентября в Физули на водохранилище Кёнделен. Участники будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров.

    В жеребьевке приняли участие тренеры команд и судьи. Они определили очередность стартов и дистанции, на которых выступят спортсмены.

    30 сентября и 1 октября соревнования продолжатся в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. Там пройдут заезды по всем видам программы и на всех предусмотренных дистанциях.

    В турнире выступят более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана. Регату совместно организуют Министерство молодежи и спорта и Федерация водных видов спорта Азербайджана.

    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026
    Состоялась жеребьевка международной Мингячевирской регаты - 2026

    Мингячевирская регата
    Фото
    "Mingəçevir Reqatası-2026" turnirinin püşkatması olub, yarışdan əvvəl hakimlərin iclası keçirilib
    Фото
    Draw held for int'l Mingachevir Regatta 2026
    MiniBoss
    MiniBoss

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