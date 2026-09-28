SOCAR и MAIRE Group обсудили новые направления сотрудничества
- 28 сентября, 2026
- 20:54
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Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором MAIRE Group Алессандро Бернини.
Как сообщает Report, Ровшан Наджаф написал об этом на своей странице в социальной сети X.
"На встрече мы отметили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Италией в энергетическом секторе, а также важность успешного партнерства, сформировавшегося между SOCAR и MAIRE за долгие годы.
В рамках сотрудничества в области нефтепереработки и нефтехимии мы затронули работы, успешно проведенные в рамках проекта SOCAR Polymer и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, а также рассмотрели возможности развития нашего партнерства по новым направлениям и реализации совместных проектов.
Я верю, что достигнутые нами результаты и взаимное доверие создают прочную основу для следующего этапа нашего сотрудничества", - говорится в публикации.
Bu gün “MAIRE Group”un baş icraçı direktoru Alessandro Bernini ilə görüşümüzdə Azərbaycanın İtaliya ilə enerji sektorunda əlaqələrinin dinamik inkişafını, eləcə də SOCAR ilə MAIRE arasında uzun illər ərzində formalaşmış uğurlu tərəfdaşlığın önəmini qeyd etdik.— Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) September 28, 2026
Əməkdaşlığımızın… pic.twitter.com/mQWzzrVGri