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    SOCAR и MAIRE Group обсудили новые направления сотрудничества

    Энергетика
    • 28 сентября, 2026
    • 20:54
    SOCAR и MAIRE Group обсудили новые направления сотрудничества

    Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором MAIRE Group Алессандро Бернини.

    Как сообщает Report, Ровшан Наджаф написал об этом на своей странице в социальной сети X.

    "На встрече мы отметили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Италией в энергетическом секторе, а также важность успешного партнерства, сформировавшегося между SOCAR и MAIRE за долгие годы.

    В рамках сотрудничества в области нефтепереработки и нефтехимии мы затронули работы, успешно проведенные в рамках проекта SOCAR Polymer и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, а также рассмотрели возможности развития нашего партнерства по новым направлениям и реализации совместных проектов.

    Я верю, что достигнутые нами результаты и взаимное доверие создают прочную основу для следующего этапа нашего сотрудничества", - говорится в публикации.

    Ровшан Наджаф Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) MAIRE Group
    Azərbaycan və İtaliya arasında enerji sektorunda əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub
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