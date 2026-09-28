SOCAR и MAIRE Group обсудили новые направления сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором MAIRE Group Алессандро Бернини.

Как сообщает Report, Ровшан Наджаф написал об этом на своей странице в социальной сети X.

"На встрече мы отметили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Италией в энергетическом секторе, а также важность успешного партнерства, сформировавшегося между SOCAR и MAIRE за долгие годы.

В рамках сотрудничества в области нефтепереработки и нефтехимии мы затронули работы, успешно проведенные в рамках проекта SOCAR Polymer и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, а также рассмотрели возможности развития нашего партнерства по новым направлениям и реализации совместных проектов.

Я верю, что достигнутые нами результаты и взаимное доверие создают прочную основу для следующего этапа нашего сотрудничества", - говорится в публикации.