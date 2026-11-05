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    В Азербайджане меняют правила назначения пособия по уходу за ребенком

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 13:04
    В Азербайджане меняют правила назначения пособия по уходу за ребенком

    В Азербайджане для получения пособия по уходу за ребенком предлагается установить обязательное условие - не менее шести месяцев стажа по социальному страхованию.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О социальном страховании".

    В настоящее время минимальный страховой стаж для назначения такого пособия не требуется. Поэтому человека могут официально трудоустроить на короткий срок, после чего он оформляет социальный отпуск по уходу за ребенком, фактически не успев полноценно выйти на рынок труда.

    Это создает риск фиктивного трудоустройства исключительно ради получения пособия, которое выплачивается за счет государственных средств. Подобные трудовые отношения могут формально оформляться в том числе между близкими родственниками и другими лицами.

    Требование о наличии шестимесячного страхового стажа предлагается ввести для предотвращения подобных злоупотреблений. Оно также должно обеспечить единый подход в системе социального страхования и привести правила назначения пособия по уходу за ребенком в соответствие с условиями предоставления других аналогичных выплат.

    В настоящее время размер пособия составляет 44 маната в период до достижения ребенком полутора лет и 28 манатов - с полутора до трех лет. В последний раз эти суммы повышались в 2018 году.

    Трудовой кодекс Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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