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    Заместитель директора ФБР Эндрю Бейли объявил об отставке

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 19:34
    Заместитель директора ФБР Эндрю Бейли объявил об отставке

    Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Бейли объявил об уходе с должности, которую занимал чуть более года.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.

    "Я хочу поблагодарить президента Дональда Трампа, генерального прокурора Тодда Бланша и директора ФБР Кэша Пателя за возможность служить в ФБР. Под руководством президента Трампа мы добились исторических результатов в выполнении нашей миссии по обеспечению безопасности Америки", - написал Бейли.

    Он отметил, что с гордостью оценивает достигнутое и уходит с должности, чтобы вернуться к семье в Миссури.

    Бейли выразил уверенность, что директор ФБР Кэш Патель продолжит реформировать ведомство, бороться с насильственными преступлениями, обеспечивать безопасность страны, укреплять внутреннюю подотчетность организации и восстанавливать общественное доверие к ведомству.

    Эндрю Бейли ранее занимал пост генерального прокурора штата Миссури. На должности замдиректора ФБР он помогал курировать расследования, связанные с выборами, и присутствовал при изъятии бюллетеней с президентских выборов 2020 года в округе Фултон, штат Джорджия.

    Эндрю Бейли Федеральное бюро расследований США (ФБР) Соединенные Штаты Америки (США)
    FTB-nin direktor müavini Endryu Beyli istefa verib
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