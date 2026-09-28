Заместитель директора ФБР Эндрю Бейли объявил об отставке

Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Бейли объявил об уходе с должности, которую занимал чуть более года.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.

"Я хочу поблагодарить президента Дональда Трампа, генерального прокурора Тодда Бланша и директора ФБР Кэша Пателя за возможность служить в ФБР. Под руководством президента Трампа мы добились исторических результатов в выполнении нашей миссии по обеспечению безопасности Америки", - написал Бейли.

Он отметил, что с гордостью оценивает достигнутое и уходит с должности, чтобы вернуться к семье в Миссури.

Бейли выразил уверенность, что директор ФБР Кэш Патель продолжит реформировать ведомство, бороться с насильственными преступлениями, обеспечивать безопасность страны, укреплять внутреннюю подотчетность организации и восстанавливать общественное доверие к ведомству.

Эндрю Бейли ранее занимал пост генерального прокурора штата Миссури. На должности замдиректора ФБР он помогал курировать расследования, связанные с выборами, и присутствовал при изъятии бюллетеней с президентских выборов 2020 года в округе Фултон, штат Джорджия.