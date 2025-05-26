В нескольких районах Баку зафиксированы случаи мошенничества

В Насиминском, Низаминском, Сабаильском и ряде других районов Баку зафиксированы случаи мошенничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно информации, неизвестный, представляясь сотрудником различных госучреждений, входил в квартиры граждан и под предлогом наличия проблем со счетчиками обманом получал от них денежные средства.
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении мошенничества 34-летний Рафаил Аскеров. Его незаконные действия также были засняты камерами видеонаблюдения.
По фактам ведется расследование.