В нескольких районах Баку зафиксированы случаи мошенничества

В Насиминском, Низаминском, Сабаильском и других районах Баку зафиксирован ряд случаев мошенничества.

В Насиминском, Низаминском, Сабаильском и ряде других районов Баку зафиксированы случаи мошенничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, неизвестный, представляясь сотрудником различных госучреждений, входил в квартиры граждан и под предлогом наличия проблем со счетчиками обманом получал от них денежные средства.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении мошенничества 34-летний Рафаил Аскеров. Его незаконные действия также были засняты камерами видеонаблюдения.

По фактам ведется расследование.