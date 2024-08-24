В Нефтчале четыре человека пострадали в ДТП

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 4 человека.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Банкя.
В результате столкновения автомобилей жители Нефтчалинского района Исаева Махлуга Абил гызы (1959 г.р.), Ибрагимова Ирада Гасанбала гызы (1962 г.р.), Лалаев Фаррух Ольмяз оглу (1988 г.р.) и жительница города Баку Ахундова Гюльхянда Гасанбала гызы (1950 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.
По данному факту проводится расследование.