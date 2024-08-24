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В Нефтчале четыре человека пострадали в ДТП

В Нефтчале четыре человека пострадали в ДТП В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 4 человека.
Происшествия
24 августа 2024 г. 09:49
В Нефтчале четыре человека пострадали в ДТП

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 4 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Банкя.

В результате столкновения автомобилей жители Нефтчалинского района Исаева Махлуга Абил гызы (1959 г.р.), Ибрагимова Ирада Гасанбала гызы (1962 г.р.), Лалаев Фаррух Ольмяз оглу (1988 г.р.) и жительница города Баку Ахундова Гюльхянда Гасанбала гызы (1950 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada yol qəzası olub, 4 nəfər xəsarət alıb

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