SpaceX впервые выводит на орбиту гигантскую ракету Starship

Компания SpaceX впервые вывела на орбиту свой огромный космический корабль Starship, который должен совершить шесть полных витков вокруг Земли, чтобы доказать свою готовность к участию в лунной программе NASA "Артемида".

Как передает Report со ссылкой на NBC News, запуск был произведен с космодрома Starbase в Техасе утром по местному времени.

Это уже 14-й испытательный полет Starship. Все предыдущие были суборбитальными - то есть корабль достигал космоса, но не набирал достаточной скорости или не оставался там достаточно долго, чтобы выйти на устойчивую орбиту.

В первые минуты после запуска все шло по плану. Верхняя ступень Starship отделилась от ускорителя Super Heavy, который вскоре успешно приводнился в Мексиканском заливе.

"Starship вышел на орбиту", - объявил Центр управления полетами.

Демонстрационная ракета, самая большая и мощная из когда-либо построенных, вывела на орбиту 26 новейших и самых современных спутников Starlink, которые присоединятся к 11 000 более старых моделей, уже предоставляющих услуги интернета.