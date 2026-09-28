Парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию для противодействия хуситам

Парламент Йемена одобрил запрос на объявление всеобщей мобилизации для противодействия военной эскалации хуситов. Согласно решению, она направлена на защиту граждан, республиканского строя, конституционной законности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Hadath, запрос направил председатель Президентского руководящего совета Йемена, верховный главнокомандующий Рашад аль-Алими.

Решение принято 28 сентября на расширенном заседании парламента по видеосвязи под председательством спикера Султана аль-Баркани.

Депутаты обсудили события в стране и регионе. Сложившуюся обстановку парламент назвал "крайне сложной", подчеркнув необходимость преодолеть разногласия и объединить усилия.

Согласно решению, всеобщая мобилизация будет проводиться в соответствии с Конституцией. Она вступит в силу со дня ее объявления и завершится после устранения причин, вызвавших необходимость этой меры.

Ранее, 25 сентября, аль-Алими призвал к всеобщей мобилизации в своем выступлении. 27 сентября он направил парламенту срочное письмо с просьбой одобрить ее объявление, изложив причины такого шага.