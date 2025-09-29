В Нефтчале мотоцикл врезался в каменное ограждение, есть погибший

В Нефтчале мотоциклист врезался в каменное ограждение на обочине дороги.

Как сообщает Report, Фараджов Арзиман Мамедтаги оглу 1979 года рождения потерял управление за рулем мотоцикла марки Planet5 без государственных регистрационных знаков на территории села Ашагы Сурра и врезался в каменное ограждение.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.