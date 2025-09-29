Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Нефтчале мотоцикл врезался в каменное ограждение, есть погибший

    Происшествия
    • 29 сентября, 2025
    • 09:23
    В Нефтчале мотоцикл врезался в каменное ограждение, есть погибший

    В Нефтчале мотоциклист врезался в каменное ограждение на обочине дороги.

    Как сообщает Report, Фараджов Арзиман Мамедтаги оглу 1979 года рождения потерял управление за рулем мотоцикла марки Planet5 без государственных регистрационных знаков на территории села Ашагы Сурра и врезался в каменное ограждение.

    От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    мотоцикл ДТП Нефтчала
    Neftçalada motosiklet divara çırpılıb, ölən var

    Последние новости

    09:53

    Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессы

    Внешняя политика
    09:51

    В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотника

    Другие страны
    09:51

    РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших

    Другие страны
    09:49

    ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    09:48

    В Имишли возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:44

    Омер Коджаман: Азербайджан играет ключевую роль в тюркском мире

    Внешняя политика
    09:43

    В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge

    Бизнес
    09:41

    В Баку проходит инновационный саммит INMerge

    ИКТ
    09:39

    Brent на минувшей неделе подорожала почти на 4%

    Энергетика
    Лента новостей