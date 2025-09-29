İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Neftçalada motosiklet divara çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 09:10
    Neftçalada motosiklet divara çırpılıb, ölən var

    Neftçalada motosiklet daş lövhəyə çırpılıb.

    "Report" xəbər verir ki, 1979-cu il təvəllüdlü Fərəcov Ərziman Məmmədtağı oğlu sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyi "Planet 5" markalı dövlət qeydiyyat nişanı olmayan motosikletlə Aşağı Surra kəndi ərazisində idarəetməni itirərək yolun kənarında olan daş lövhəyə çırpılıb.

    Nəticədə sürücü aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

    Neftçala Motosikletçi Hadisə
