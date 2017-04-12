В Нефтчале мотоцикл попал в ДТП, есть пострадавшие

Нефтчала. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошла авария, в результате которой были ранены два человека.

Как сообщает региональное бюро Report, ДТП зарегистрировано на пролегающем через село Ашагы Сурра отрезке автомобильной дороги Сальян-Нефтчала.

Так, потеряв управление, мотоциклист съехал на обочину дороги и перевернул транспортное средство. В результате были тяжело ранены жители Сальяна – 41-летний Мехти Гюндуз оглу Саламзаде и 34-летний Натик Джахангир оглу Годжаев.

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи, мужчин поместили в отделение реанимации.

Как сообщили Report из больницы, состояние Натика Годжаева тяжелое.

По факту ведется расследование.