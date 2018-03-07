В Нефтчале грузовик столкнулся с автомобилем, 4 человека пострадали

Нефтчала. 7 марта. REPORT.AZ/ В Нефтчале произошло ДТП. В результате происшествия пострадали 4 человека.

Как передает Аранское бюро Report, авария зарегистрирована на участке автомагистрали Сальян-Нефчтала, пролегающем по территории села Хыллы.

В результате столкновения грузовой машины Shacman и легкового автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести жители Нефтчалы - 58-летний Аскеров Херарет Ахад оглы, Гадирова Эльфура Херарет гызы, 4-летний Талыбов Мирисмаил Эльшан оглы и 47-летний Алекперов Искандер.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.