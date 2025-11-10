Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Пожар на рынке в Нефтчале потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 22:46
    Пожар на рынке в Нефтчале потушен - ОБНОВЛЕНО

    Пожар, произошедший на рынке в городе Нефтчала, потушен.

    Как сообщает аранское бюро Report, полностью сгорели объекты на площади 100 кв. метров.

    Предотвращено распространение огня на другие строения.

    По факту ведется расследование.

    В Нефтчале горит рынок.

    Как сообщает аранское бюро Report, на место происшествия привлечены три пожарные бригады местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

    пожар Нефтчала МЧС
    Neftçala bazarında baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    22:56

    В Белом доме прошли переговоры Трампа и аш-Шараа - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:51
    Фото

    Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    22:47
    Фото

    В Праге провели памятный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    Диаспора
    22:46

    Пожар на рынке в Нефтчале потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:39

    В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение

    В регионе
    22:34
    Видео

    МВД Индии: Из-за взрыва автомобиля погибли восемь человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:17

    США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

    Другие страны
    22:04

    Создана ультразвуковая терапия для защиты мозга от последствий инсультов

    Здоровье
    21:44

    Турецкая футбольная федерация установила личности участников спортивных ставок

    Другие
    Лента новостей