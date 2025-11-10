Пожар на рынке в Нефтчале потушен - ОБНОВЛЕНО
- 10 ноября, 2025
- 22:46
Пожар, произошедший на рынке в городе Нефтчала, потушен.
Как сообщает аранское бюро Report, полностью сгорели объекты на площади 100 кв. метров.
Предотвращено распространение огня на другие строения.
По факту ведется расследование.
В Нефтчале горит рынок.
Как сообщает аранское бюро Report, на место происшествия привлечены три пожарные бригады местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
