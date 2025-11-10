Пожар на рынке в Нефтчале потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший на рынке в городе Нефтчала, потушен.

Как сообщает аранское бюро Report, полностью сгорели объекты на площади 100 кв. метров.

Предотвращено распространение огня на другие строения.

По факту ведется расследование.

22:33

В Нефтчале горит рынок.

Как сообщает аранское бюро Report, на место происшествия привлечены три пожарные бригады местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.