Neftçala bazarında baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 22:38
    Neftçala şəhərində bazarda baş verən yanğın söndürülüb.

    Bu barədə "Report"un Aran bürosu xəbər verir.

    Məlumata görə, bazarın 100 kvadratmetr sahəsi yanaraq yararsız hala düşüb.

    Alovun digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Пожар на рынке в Нефтчале потушен - ОБНОВЛЕНО

