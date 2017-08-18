В Нефтчале автомобиль сбил 65-летнего мужчину

Нефтчала. 18 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории поселка Гасанабад.

Жителя поселка 65-летнего Гюльага Фамиль оглу Иманова при попытке перейти дорогу сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107". В результате аварии он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшего госпитализировали в Шамкирскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Но ввиду тяжелого состояния Гюльага Иманов был доставлен в одну из больниц в Баку.

По факту ведется расследование.