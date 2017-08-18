 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нефтчале автомобиль сбил 65-летнего мужчину

    Из-за тяжелого состояния Гюльага Иманов был доставлен в Баку

    Нефтчала. 18 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории поселка Гасанабад.

    Жителя поселка 65-летнего Гюльага Фамиль оглу Иманова при попытке перейти дорогу сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107". В результате аварии он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшего госпитализировали в Шамкирскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Но ввиду тяжелого состояния Гюльага Иманов был доставлен в одну из больниц в Баку.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi