В Нефтчале автомобиль опрокинулся в канал, погибли два брата
Происшествия
- 20 марта, 2026
- 11:12
В Нефтчале автомобиль опрокинулся в канал, погибли два брата.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гачагкенд Нефтчалинского района.
Легковой автомобиль потерял управление и опрокинулся в канал, находившийся на обочине дороги.
В результате ДТП погибли Али Манафлы (2011 г.р.), и его брат Раван Манафлы (2009 г.р.).
По факту проводится расследование.
11:20
Фото
Из Ирана в Азербайджан по сей день эвакуированы более 2 тыс. граждан 75 странВнешняя политика
10:54
Израиль атаковал военные объекты на юге СирииДругие страны
10:54
Российский БПЛА повредил два иностранных торговых судна в порту ОдессыДругие страны
10:46
Фото
Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и ЕреванаДругие страны
10:29
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 разаФинансы
10:27
МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 46 преступленийПроисшествия
10:24
ВС России атаковали Сумскую область Украины: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
