В Нефтчале автомобиль опрокинулся в канал, погибли два брата.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гачагкенд Нефтчалинского района.

Легковой автомобиль потерял управление и опрокинулся в канал, находившийся на обочине дороги.

В результате ДТП погибли Али Манафлы (2011 г.р.), и его брат Раван Манафлы (2009 г.р.).

По факту проводится расследование.