Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 12:34
    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, контроля над территорией, а также беспрепятственной деятельности пожарных.

    Кроме того, согласно информации, распространенной Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), из-за пожара образовался транспортный затор в направлении станций метро "20 Января" и "Кероглу".

    В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.

    В Наримановском районе Баку, на проспекте Зии Буньядова (Дярнягюль) вспыхнул пожар на объекте.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    МЧС Наримановский район пожар
    Фото
    Видео
    Dərnəgüldə obyekt yanır, polis əraziyə cəlb olunub - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    12:40
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию в связи с "Премией Заида за человеческое братство"

    Внутренняя политика
    12:34
    Фото
    Видео

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:33

    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    Медиа
    12:29

    Водитель Range Rover арестован за опасное вождение

    Происшествия
    12:27

    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    ИКТ
    12:25

    Опрос: Свыше 80% казахстанцев выразили доверие Токаеву

    В регионе
    12:14
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    Внешняя политика
    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    Лента новостей