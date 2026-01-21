К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО
- 21 января, 2026
- 12:34
К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, контроля над территорией, а также беспрепятственной деятельности пожарных.
Кроме того, согласно информации, распространенной Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), из-за пожара образовался транспортный затор в направлении станций метро "20 Января" и "Кероглу".
В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.
В Наримановском районе Баку, на проспекте Зии Буньядова (Дярнягюль) вспыхнул пожар на объекте.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.