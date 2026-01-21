К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, контроля над территорией, а также беспрепятственной деятельности пожарных.

Кроме того, согласно информации, распространенной Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), из-за пожара образовался транспортный затор в направлении станций метро "20 Января" и "Кероглу".

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.

12:18

В Наримановском районе Баку, на проспекте Зии Буньядова (Дярнягюль) вспыхнул пожар на объекте.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.