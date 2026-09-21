Пожар в многоэтажке в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

Пожар в квартире на последнем этаже 16-этажного жилого дома в Баку полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание произошло на 16-м этаже здания, расположенного на улице А. Алиева в Наримановском районе столицы.

Ранее силам МЧС удалось локализовать пожар и предотвратить распространение огня.

18:33

Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Наримановском районе Баку локализован, операция по тушению продолжается.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, возгорание произошло в здании на улице А.Алиева.

Распространение огня удалось предотвратить, пожар был локализован в короткие сроки.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания.

18:25

В многоэтажном жилом доме на улице Алияра Алиева в Наримановском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, на место привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения при особых рисках.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.