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    Пожар в многоэтажке в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 18:53
    Пожар в многоэтажке в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Пожар в квартире на последнем этаже 16-этажного жилого дома в Баку полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание произошло на 16-м этаже здания, расположенного на улице А. Алиева в Наримановском районе столицы.

    Ранее силам МЧС удалось локализовать пожар и предотвратить распространение огня.

    Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Наримановском районе Баку локализован, операция по тушению продолжается.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, возгорание произошло в здании на улице А.Алиева.

    Распространение огня удалось предотвратить, пожар был локализован в короткие сроки.

    В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания.

    В многоэтажном жилом доме на улице Алияра Алиева в Наримановском районе города Баку произошел пожар.

    Как сообщили Report в МЧС, на место привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения при особых рисках.

    В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание)
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