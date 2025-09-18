В Нахчыване задержана женщина, похитившая 45 тыс. манатов, переодевшись мужчиной

В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики задержана 32-летняя Айшен Мустафаева, подозреваемая в краже 45 тыс. манатов из частного дома.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в полицию поступила информация о хищении крупной суммы из одного из домов на территории района. В результате проведенных мероприятий сотрудники Бабекского районного управления полиции задержали Мустафаеву.

По версии следствия, женщина совершила кражу, проникнув в дом в мужской одежде.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.